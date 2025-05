Motorista cochila e caminhonete colide com poste na região

Uma caminhonete colidiu com um poste na tarde desta quinta-feira (8), no trecho urbano da Rodovia Manoel Hyppolito do Rego (SP-55), no bairro Pontal da Cruz, em São Sebastião. De acordo com informações preliminares, o motorista teria cochilado ao volante, o que resultou no acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Todos os ocupantes do veículo, incluindo o condutor, foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, relatando dores no corpo. O impacto da colisão deixou o poste com risco de queda, levando o Departamento de Tráfego a isolar a área por segurança. A concessionária EDP foi acionada para realizar os reparos na estrutura danificada.