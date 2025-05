Novo papa cancelou viagem a Aparecida para participar de conclave

Escolhido o novo papa da Igreja Católica nesta quinta-feira (8), o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, 69 anos, estava com viagem marcada a Aparecida, no Vale do Paraíba, para participar da 62ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), no Santuário Nacional de Aparecida.

Marcado para acontecer entre 30 de abril e 9 de maio, o evento foi suspenso devido à morte do papa Francisco, em 21 de abril, aos 88 anos. Prevost era um dos principais convidados e seria o responsável pela pregação do retiro para os bispos brasileiros nos dois primeiros dias do encontro.