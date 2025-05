SJC: ‘O padre quase matou um pai de família’, diz filho da vítima

O sacerdote de São José dirigia um Volkswagen T-Cross alugado quando colidiu com um carro Gol na Rodovia dos Tamoios, às 22h40 da última segunda-feira (5), no km 5,5 da pista norte da estrada.

Identificado como Fábio Ferreira Costa, 47 anos, pároco da paróquia São Benedito, no Alto da Ponte, região norte de São José, o padre foi reprovado no teste do bafômetro, sendo constatados 0,56 miligramas de álcool por litro de ar alveolar – 11 vezes o máximo permitido pela legislação. Ele não se feriu no acidente.

A polêmica começou após a Diocese de São José dos Campos divulgar nota em que diz que o padre colidiu com o veículo que já estava capotado na pista, e com a vítima fora do carro.

“Informamos que o padre estava trafegando normalmente quando se deparou com um carro capotado na pista. Pela baixa luminosidade e falta de sinalização do carro e do local, acabou se envolvendo neste acidente que já tinha acontecido alguns momentos antes. Tanto é que a vítima do carro capotado não estava dentro do veículo, mas no gramado fora da pista”, diz a nota.