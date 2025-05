Após acidente com padre, família pede a Deus pela vida da vítima

“Estamos aguardando a investigação policial para confirmar o que foi filmado, já que a versão do padre é incoerente e conflitante com o relatado pelo meu pai e por uma testemunha ocular que passava pelo local no momento [do acidente], e quase foi atingida pelo carro do padre momentos antes da batida no carro do meu pai”, disse o filho da vítima.

Outro lado.

Em nota, a Diocese de São José dos Campos disse que o padre colidiu com o veículo que já estava capotado na pista, e com a vítima para fora do carro.

“Informamos que o padre estava trafegando normalmente quando se deparou com um carro capotado na pista. Pela baixa luminosidade e falta de sinalização do carro e do local, acabou se envolvendo neste acidente que já tinha acontecido alguns momentos antes. Tanto é que a vítima do carro capotado não estava dentro do veículo, mas no gramado fora da pista.”