Shopping de São José realiza feirão imobiliário em junho

Nos dias 13, 14 e 15 de junho, o Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, sediará um feirão imobiliário com participação de construtoras, imobiliárias e instituições financeiras da Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale). A entrada é gratuita.

O evento vai oferecer imóveis residenciais e comerciais, novos e usados, além de terrenos e unidades em lançamento. Haverá atendimento no local para simulação de crédito, análise de perfil e aprovação prévia de financiamento.

A iniciativa busca concentrar, em um único espaço, diferentes ofertas de compra e financiamento imobiliário, voltadas a quem pretende adquirir, trocar ou investir em imóveis.