Suspeito de matar aos 16, jovem é acusado por outra morte no Vale

A Polícia Civil investiga a possível ligação entre dois homicídios ocorridos no Vale do Paraíba que podem estar relacionados a disputas entre facções criminosas. Um dos suspeitos pela morte de Marcos Filipe dos Santos, ocorrida no último domingo (4), na avenida São João, em Jacareí, já havia sido apontado como autor de outro assassinato registrado em 2023, quando ainda era menor de idade.

Na ocasião, o jovem, então com 16 anos, teria participado do homicídio de outro rapaz em uma boate de São José dos Campos, durante um confronto entre grupos criminosos rivais. Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito, usando boné, atirando contra duas vítimas — uma delas já caída no chão, sendo atingida novamente.