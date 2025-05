O que minha mãe me ensinou?

Foi aí que entendi que imagem pessoal não é sobre marcas ou ostentação. É sobre confiança nas escolhas.Moda, pra minha mãe, sempre foi uma linguagem: um jeito de dizer ao mundo quem somos - sem precisar de palavras. (acho que por isso até hoje encontro pessoas que conheceram sua loja e me pedem para retoma-la).

Ela também me ensinou que se cuidar é um ato de generosidade. “Quando você se cuida, se enche de amor-próprio, você ilumina quem está por perto”, ela dizia, enquanto me ensinava a cuidar da casa, dos pensamentos e da pele (e me lembrava: “nunca esqueça das mãos e do pescoço, são os primeiros a entregar a idade!” rsrsrs).

Ela me levava em desfiles, showrooms, eventos das marcas com as quais trabalhavae lógico que me colocava pra ajudar.Simples momentos que, hoje eu vejo, eram aulas de autoconhecimento e conexão entre mãe e filha.