'Giselão': Moradores cobram intervenção após novo tumulto em SJC

Mais um episódio envolvendo a mulher conhecida como 'Giselão' voltou a chamar atenção em São José dos Campos. Na manhã desta quarta-feira (7), uma discussão entre ela, o cobrador e o motorista de um ônibus do transporte coletivo, foi registrada em vídeo por um passageiro. As imagens mostram um clima de tensão a bordo, mas até o momento o desfecho da ocorrência não foi informado. As imagens foram publicadas pela página Pelo Bem de São José.

Segundo moradores, 'Giselão' é uma mulher que apresenta sinais de transtornos psiquiátricos e costuma circular com frequência pelos ônibus da cidade. Ela já esteve envolvida em diversas situações de conflito, o que tem gerado preocupação entre usuários do transporte público e trabalhadores do sistema.