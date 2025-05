VÍDEO: Polícia detém quadrilha especializada em roubos e extorsão

Uma operação da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté resultou na prisão de integrantes de uma organização criminosa responsável por uma série de roubos e extorsões na região. A ação, realizada nesta quarta-feira (7), contou com 24 policiais civis e nove viaturas, além do apoio de delegacias de sete cidades do Vale.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Os alvos da operação eram investigados por três roubos em Taubaté, incluindo um caso que ganhou repercussão por ter como vítima uma cantora local. Entre os crimes esclarecidos estão um assalto a residência próximo à delegacia da JK, um comércio e um condomínio residencial.