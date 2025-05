Incêndio atinge casa em Caraguatatuba; animais saem ilesos

Um incêndio consumiu parte de uma residência no bairro Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba, na tarde desta quarta-feira (7). O sinistro começou na suíte da casa localizada na Rua Cândida dos Prazeres Moura e já se espalhava para outros cômodos quando os bombeiros chegaram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h57 e enviou duas viaturas ao local. Vizinhos tentaram conter as chamas antes da chegada dos profissionais. Os bombeiros controlaram o fogo, que atingiu cerca de 30 metros quadrados, e realizaram o rescaldo.