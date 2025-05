Operação contra o PCC mira o tráfico de drogas e prende 2 no Vale

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (7) a operação “Novo Vale”, com foco no combate ao tráfico de drogas e na atuação da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) em diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Caçapava, com apoio de unidades de São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, Caraguatatuba e Ilhabela.

A operação contou com 25 mandados de busca e apreensão cumpridos em 16 endereços distribuídos pelas nove cidades. Durante as diligências, duas pessoas foram presas em flagrante em Caçapava pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arma raspada), contrabando de cigarros e crimes contra a ordem tributária e relações de consumo.

Foram apreendidas 551 porções de cocaína (550g), 732 porções de maconha (1,1 kg), uma pistola com 45 munições, 7.730 maços de cigarros contrabandeados e 16 aparelhos celulares. A operação utilizou 20 viaturas da Polícia Civil e uma da Guarda Civil Municipal, além de efetivo de 64 agentes, incluindo o apoio do canil da GCM de Jacareí.