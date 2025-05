Suspeitos de assalto à casa da cantora Twyla Correia são presos

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de terem participado do assalto à casa da cantora Twyla Correia, ex-The Voice Brasil, em Taubaté. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (7).

O crime aconteceu no dia 5 de abril, quando criminosos invadiram o imóvel da cantora, que fica em um condomínio, fizeram a família refém e levaram bens.