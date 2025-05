Com Águia fora pela 1ª vez, Taubaté estreia no Paulista Feminino

Agora, ficam de fora do estadual e, segundo o clube, a ideia era participar. Mas, alega que não disputou por culpa da FPF (Federação Paulista de Futebol). “O São José Futebol Feminino informa que toda documentação foi entregue para a Federação Paulista de Futebol, dentro do prazo estipulado. O Clube ainda informa que recebeu o ofício da Federação sobre a ausência no Campeonato Paulista, e entrou contato com a entidade para se encontrar com o Departamento do Futebol Feminino e entender os critérios avaliativos, entre os quais foi explicado um aperfeiçoamento no Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino”, diz o São José, em nota.

Também em nota, a FPF explicou que "os oito clubes participantes do Paulistão Feminino Sicredi 2025 cumpriram todas as etapas previstas no Licenciamento de Clubes, que incluem critérios administrativos e desportivos, de infraestrutura, e novas exigências, como o Plano de Desenvolvimento do Futebol Feminino, e ações voltadas aos cuidados com a saúde da mulher e garantia de assistência médica". Segundo a entidade, "São José, Pinda e Marília, que disputaram o Paulistão Feminino Sicredi 2024, receberão da FPF os valores de cota de participação referentes à participação na primeira fase da competição de 2024".