Com ajuda da mãe, médico matou esposa com chumbinho, diz polícia

Larissa, que tinha 37 anos, havia descoberto recentemente que o marido tinha uma amante.

"Ontem nós conseguimos encontrar uma testemunha que relatou que a sogra estava procurando o chumbinho para comprar, aproximadamente 15 dias antes da morte, então isso nos trouxe uma segurança de que ela, juntamente com o filho, matou Larissa", disse ao G1 o delegado Fernando Bravo, que comanda a investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, o médico afirmou que chegou ao apartamento do casal e encontrou a esposa caída no banheiro, desfalecida. Ele afirmou que a colocou na cama e chamou o socorro. No entanto, ao chegar ao local, a polícia estranhou o comportamento do marido e o estado do corpo, que estava com rigidez cadavérica. O homem também limpava a casa insistentemente. A defesa do médico nega o envolvimento dele no crime.