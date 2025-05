OVALE Cast: Vivacitá traz um debate especial sobre o Dia das Mães

Vivacitá, o podcast de OVALE sobre o universo feminino, traz uma edição especial sobre o Dia das Mães neste mês de maio, reunindo quatro mamães em um bate-papo sobre “Mães 5.0, o desafio da maternidade no mundo atual”.

Apresentado por Mayara Silva, o novo episódio de Vivacitá traz Gabriela Malagutti, jornalista, mãe de primeira viagem; Juliana Dama, advogada especialista em Direito à Saúde e TEA, mãe de quatro crianças neurodivergentes, trazendo a visão potente da maternidade atípica; e Aline Voltarelli, terapeuta de mulheres, especialista em acolher as transformações femininas.

Na pauta, as primeiras emoções da maternidade e a maternidade real: o que não nos contam; além das transformações e descobertas de ser mãe. Afinal, a maternidade muda tudo: o corpo, as prioridades, a relação da mulher com o mundo, mas também traz descobertas incríveis.