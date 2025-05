Três nomes fortes da Educação: novo conceito em Taubaté

Para apresentar essa proposta educacional, será realizado um evento especial no dia 17 de maio, a partir das 9h, no elegante Moara Buffet. A programação foi cuidadosamente pensada para proporcionar às famílias uma imersão nos valores, na proposta pedagógica e nos diferenciais da Start Anglo.

Três grandes nomes da educação, com sólida experiência em gestão pedagógica e excelência acadêmica, uniram forças para trazer a Taubaté um novo conceito de ensino voltado à alta performance: Anísio Spani, Alexandre Spani e Marcelo Perrenoud. Juntos, lideram a chegada da Start Anglo Bilingual School ao Vale do Paraíba, com a inauguração da primeira unidade da rede na região.

À frente do projeto está o professor Anísio Spani, engenheiro formado pelo ITA e pioneiro na implantação do primeiro colégio Anglo no Brasil. Ao seu lado, o administrador e especialista em marketing esportivo Alexandre Spani, com ampla atuação em projetos educacionais na capital paulista, e o renomado educador Marcelo Perrenoud, autor do material didático do Sistema Anglo e referência nacional em preparação para vestibulares.

A chegada da Start Anglo a Taubaté marca a continuidade de um legado de mais de quatro décadas de inovação, excelência e compromisso com a educação de qualidade.

As famílias interessadas em conhecer de perto essa nova visão de ensino estão convidadas a participar desse encontro exclusivo, que promete ser inspirador e transformador. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram da Start Anglo Taubaté.