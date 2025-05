Festival do Pinhão tem diversidade gastronômica na Serra

A chegada das temperaturas amenas do outono e inverno transforma a Serra da Mantiqueira em um refúgio ideal para quem aprecia gastronomia regional. Em Santo Antônio do Pinhal (SP), o tradicional Festival do Pinhão, promovido pelo restaurante Donna Pinha, segue até 31 de maio e apresenta um cardápio especial criado pela chef Anouk Migotto, com receitas que valorizam o pinhão — semente típica das araucárias e símbolo da estação.

Apaixonada pela vegetação da Mantiqueira, especialmente pelas imponentes araucárias, Anouk celebra uma de suas épocas preferidas do ano com criações que homenageiam a culinária local e os ingredientes da região. Há 23 anos à frente do Donna Pinha, a chef reforça seu compromisso com os produtores da Serra, utilizando hortaliças, ervas, flores comestíveis, além de queijos e azeites artesanais premiados.