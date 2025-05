Transporte em Taubaté passa a contar com assistente virtual

Transporte

Os passageiros do transporte público de Taubaté já podem acionar a assistente virtual Lina, que fica disponível 24h por dia pelo WhatsApp, no número (12) 98810-5098.

Assistente

"A Lina, nome que vem de linhas e conexões, orienta os usuários no planejamento de viagens com informações sobre itinerários e horários das linhas, além de auxiliar na compra de créditos para o cartão do transporte, vale-transporte e outras modalidades de cartão", informou a Prefeitura.