Supermercados abrem mais de 60 vagas de emprego em São José

Duas grandes redes varejistas anunciaram novas oportunidades de emprego em São José dos Campos. Juntas, Shibata Supermercados e Tauste Supermercados estão com mais de 60 vagas abertas em diversas áreas, com contratação imediata e cadastro para banco de talentos.

O Supermercado Shibata, uma das maiores redes da região, está com vagas disponíveis para a unidade localizada na Rua Andorra, 500 – Jardim América. As oportunidades incluem funções nos setores de Limpeza, Padaria, Frios, FLV (Frutas, Legumes e Verduras) e Sushiman.

