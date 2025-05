São José: prefeitura abre concurso com salário de até R$ 4,9 mil

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a abertura de um concurso público com 16 vagas distribuídas entre 12 cargos nas áreas administrativa e da saúde. As oportunidades contemplam candidatos com níveis de escolaridade médio, técnico e superior. O edital, publicado nesta semana, informa que as inscrições estarão abertas entre os dias 12 de maio e 12 de junho de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do processo seletivo.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.744,61 a R$ 4.938,53, com possibilidade de acréscimos como insalubridade e Adicional de Complementação de Estatuto do Trabalhador para alguns cargos da área da saúde. As provas objetivas estão previstas para o dia 31 de agosto de 2025 e serão aplicadas em dois turnos: no período da manhã, para os candidatos aos cargos de Assistente Técnico em Saúde e Analista em Gestão Municipal, e à tarde, para os cargos de Assistente em Gestão Municipal e Analista em Saúde.