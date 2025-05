Com atraso e 'esvaziado', Taubaté lança pacote para o transporte

A Prefeitura de Taubaté e o TAU (Transporte Acessível Urbano de Taubaté) anunciaram para esse mês de maio um pacote de melhorias para o transporte público na cidade. Porém, as medidas chegam com atraso e com menos novidades do que se previa anteriormente.

Está prevista para 10 de maio a inauguração da primeira ECO (Estação de Conexão) do transporte, que vai funcionar na avenida Carlos Pedroso da Silveira, na entrada do Cecap 1.