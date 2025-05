Quem matou Daniel? Corpo é achado no porta-malas do carro no Vale

Quem matou Daniel?

Daniel Ferreira dos Santos, de 54 anos, foi encontrado morto em Jacareí e a polícia investiga a autoria do crime. O corpo foi encontrado amarrado dentro do porta-malas do carro (Corsa preto) da vítima, no início da noite desta última segunda-feira (5), com sinais de violência. O crime aconteceu na Estrada Municipal João Honorato de Souza, no bairro São Silvestre.

A irmã da vítima acionou a Polícia Militar após localizar o veículo e perceber que Daniel estava no interior do compartimento traseiro, sem vida. Policiais militares foram os primeiros a atender a ocorrência e, em seguida, equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), do IC (Instituto de Criminalística) e do setor de perícia técnica foram chamadas ao local.