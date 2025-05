Homem flagra esposa fazendo sexo com o seu pai e entra em choque

Em estado de choque, um jovem foi internado após flagrar a esposa fazendo sexo com o seu próprio pai.

O caso aconteceu em Saurimo, em Luanda Sul, na África. O jovem flagrou a traição dentro de sua própria casa. Depois de sair da residência, ele precisou retornar e foi surpreendido pela cena chocante.