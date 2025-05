URGENTE: Daniel é achado morto e amarrado dentro de carro no Vale

Daniel Ferreira dos Santos, de 54 anos, foi localizado sem vida no porta-malas do próprio carro, com sinais de violência.

A Polícia Civil investiga um homicídio registrado na Estrada Municipal João Honorato de Souza, no bairro São Silvestre, em Jacareí, na tarde de segunda-feira (5).

Daniel foi encontrado morto, com marcas de violência e amarrado dentro do porta-malas de seu carro, um GM Corsa preto, às 18h48.

A irmã da vítima acionou a Polícia Militar após localizar o veículo e perceber que Daniel estava no interior do compartimento traseiro, sem vida. Policiais militares foram os primeiros a atender a ocorrência e, em seguida, equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), do IC (Instituto de Criminalística) e do setor de perícia técnica foram chamadas ao local.