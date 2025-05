Mulher é encontrada enterrada na escola; vigia confessa crime

Uma mulher de 38 anos, desaparecida desde o último domingo (6), foi encontrada morta na tarde de terça-feira (8) em um terreno ao lado da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, em Santarém, no oeste do Pará. O principal suspeito do crime, um vigia da escola identificado como Raimundo Souza, foi preso pelas polícias Civil e Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Gisele Ribeiro Batista, a vítima, era irmã de uma policial militar que atua no mesmo batalhão responsável pelas primeiras diligências. Após o desaparecimento ser comunicado, equipes do Núcleo de Inteligência da PM, da Agência de Inteligência e do NRI uniram esforços com a Polícia Civil para localizar a mulher.