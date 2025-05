Flaco López, do Palmeiras, atropela motociclista após treino

O incidente aconteceu por volta das 14h, quando o jogador retornava do centro de treinamento do clube, na Barra Funda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante o trajeto, o carro conduzido pelo argentino — um Porsche Taycan — colidiu com uma motocicleta pilotada por Sandro Martins. Apesar do impacto, ninguém sofreu ferimentos graves.

De acordo com a assessoria do atleta, o motociclista recebeu atendimento rapidamente e passa bem. López permaneceu no local após o acidente e colaborou com as autoridades. Imagens registradas por pessoas presentes foram compartilhadas nas redes sociais e mostram o jogador prestando apoio.

Um boletim de ocorrência foi feito, segundo informou o próprio atleta. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou não ter localizado o registro na Polícia Civil até o momento.