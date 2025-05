De São José, Casemiro pode ter salário igual ao de CR7

O volante brasileiro Casemiro, de 33 anos, poderá receber um expressivo aumento salarial caso o Manchester United conquiste uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Sun nesta semana.

Segundo a publicação, o contrato do jogador prevê um reajuste automático de 25% em sua remuneração semanal caso o clube assegure o retorno à principal competição europeia de clubes. Com isso, o salário de Casemiro saltaria para cerca de £ 500 mil por semana — aproximadamente R$ 3,7 milhões —, igualando-se ao valor que Cristiano Ronaldo recebia durante sua segunda passagem pelos Red Devils, entre 2021 e 2022.