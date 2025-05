Sérgio prevê de ‘1 a 2 anos’ para ‘arrumar a casa’ em Taubaté

A gente tem o PEC [Prontuário Eletrônico do Cidadão], um sistema gratuito do SUS que tem suas falhas. A gente tem um sistema na prefeitura que a gente também tem bastante reclamação, mas tem um contrato vigente. A gente está tentando entender agora qual vai ser o melhor caminho, se a gente põe um sistema gratuito do SUS por todos os caminhos, porque ele também tem alguns desafios, e como é que a gente faz essa gestão tecnológica. Porque como eu falei há alguns minutos, a gente tem uma falha de dados muito forte. A gente tem dificuldade de tomar algumas decisões porque as filas hoje estão muito ‘sujas’. A gente divulgou as filas do exame de ultrassom, e tinha gente esperando há mais de 10 anos. A gente espera que aquela pessoa que aparece na fila já tenha sido atendida. A gente conseguiu, desde fevereiro, voltar o ultrassom e já não tem mais [fila]. Está com 600 atendimentos por mês.

A gente está conseguindo fazer ultrassom, ecocardiograma, tomografia, tem uma série de exames que a gente já conseguiu. Já fizemos cirurgias também, mais de 1.600 cirurgias desde quando a gente assumiu lá no HMUT, que estava fechado desde 2023. Então a saúde eu concordo. A gente discute isso como o maior desafio e a gente tem conseguido voltar exames, voltar procedimentos.

A gente conseguiu com o governo do Estado agora um convênio para investimentos, que também é necessário. A gente vai cuidar da atenção à saúde da mulher. Eu já tinha tentado enquanto parlamentar mandar um recurso para resolver isso, com a nossa maternidade, o pronto-socorro ginecológico-obstétrico, o centro obstétrico do Hospital Universitário está fechado. Então, com esses recursos a gente quer fazer uma nova ala para atender dignamente a mulher, especialmente no momento do parto, que é um dos principais serviços hoje do Hospital Universitário.