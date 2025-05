Taubaté: MP mira desvio de função na condução de veículo oficial

Recomendação

Após recomendação do Ministério Público, que investiga possível desvio de função, a Prefeitura de Taubaté determinou que as secretarias municipais concluam até o dia 30 de março um levantamento dos servidores não ocupantes do cargo de motorista que têm autorização para dirigir veículos oficiais.

Desvio de função

Em mensagem enviada à Câmara em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT), a Prefeitura afirmou que "tem trabalhado de forma diligente para garantir o cumprimento integral das exigências legais".