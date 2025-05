Ensino integral atende menos da metade da rede em Taubaté

Balanço

Um total de 18.888 alunos da rede municipal de ensino de Taubaté são atendidos atualmente no período integral. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

Integral

Segundo a Prefeitura, o programa atende 9.169 alunos na educação infantil e 9.719 vagas no ensino fundamental. Isso representa menos da metade da rede, que tem mais de 40 mil estudantes.