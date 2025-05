Mais de 1,6 mil crianças aguardam por neurologista em Taubaté

Balanço

Um total de 1.603 crianças aguardam consulta com neurologista na rede municipal de saúde de Taubaté. A informação foi repassada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

Neurologia

Segundo a Prefeitura, a rede conta apenas com "um médico em serviço e outro em afastamento sem vencimentos, desde dezembro de 2024".