Clínica 3 do HM é entregue totalmente revitalizada

A Prefeitura de São José dos Campos concluiu as obras de melhorias da Clínica 3 do Hospital Municipal, que passou por uma modernização completa, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.

Com investimento de cerca de R$ 2,5 milhões, foram ampliados os 18 quartos de internação da enfermaria.

Os quartos contam agora com climatização própria, rede de vácuo para os 36 leitos, nova iluminação e painéis de gases medicinais com controle individualizado.

O ambiente também foi adaptado para garantir acessibilidade, com banheiros reformados, portas maiores e instalação de pisos antiderrapantes, atendendo às normas sanitárias e de acessibilidade exigidas pelos órgãos reguladores.

A entrega da revitalização ocorreu no dia 11 de abril.

Clínica 2 e nova recepção

Seguindo o mesmo padrão já realizado na Clínica 3, a enfermaria Clínica 2 terá seus 18 quartos ampliados, com instalação de climatização individual para os 36 leitos e todas as demais inovações.

A atual recepção do hospital também será reformada para oferecer mais comodidade e bem-estar aos acompanhantes, incluindo a utilização de

telemedicina para aprimorar a comunicação da equipe médica com os familiares, especialmente em cirurgias.

As obras da recepção e áreas de apoio do Hospital de Retaguarda serão retomadas, com a conclusão da cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, climatização e acabamentos internos.

Prefeitura avança com projeto da nova maternidade

HOSPITAL MUNICIPAL. A Prefeitura de São José dos Campos deu mais um passo importante para a construção da nova maternidade do Hospital Municipal. Os recursos federais já estão garantidos e a Caixa Econômica Federal finalizou a análise do projeto, permitindo a abertura da licitação. A autorização foi assinada no último dia 11 no Paço Municipal. Com investimento de quase R$ 64 milhões, os recursos provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), a obra representa um dos maiores aportes na saúde pública do município.

A nova maternidade terá 150 leitos e ocupará uma área total de mais de 18 mil m², somando edificação (10 mil m²), paisagismo e estacionamento..