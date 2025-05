Temperatura cai no Vale e Campos bate recorde de frio em SP

A temperatura caiu no Vale do Paraíba nesse começo de semana e a cidade de Campos do Jordão registrou a manhã mais fria em todo o estado de São Paulo, com 7,7ºC, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado.

São Luiz do Paraitinga registrou a terceira temperatura mais fria do estado, com 10,1°C, e a Taubaté ficou no sétimo lugar entre as cidades mais frias nesta segunda-feira, com 13,4°C nos termômetros.