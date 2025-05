Mulher mata marido, cozinha pênis com feijão e prova: ‘Curiosa’

Um caso chocante ocorrido no município de Acrelândia, no interior do estado do Acre, mobilizou a polícia local e causou comoção entre os moradores. Uma mulher foi presa após confessar o assassinato do marido, de 37 anos, e relatar que cozinhou o órgão genital dele com feijão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As investigações tiveram início após o desaparecimento do homem ser denunciado por familiares. Durante os depoimentos, a esposa do desaparecido apresentou versões contraditórias, o que levantou suspeitas dos investigadores.