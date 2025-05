URGENTE: Mulher é encontra morta e enrolada em pano, em São José

Reprodução/Olho Vivo do Vale

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa neste sábado (3), na rua Luiz Fernandes, no bairro Jardim Morumbi, região sul de São José dos Campos. A casa está localizada na rua Luiz Fernandes. O caso foi registrado como homicídio.

A Polícia Militar foi acionada após a mulher ser encontrada morta dentro da casa. Segundo informações, uma inquilina teria saído na noite anterior para uma festa. Antes de sair, ouviu uma briga entre o morador da casa e sua namorada.