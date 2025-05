Manthiqueira sofre goleada em Mauá e perde chance de virar líder

O Manthiqueira de Guaratinguetá perdeu por 4 a 0 para o Mauaense na tarde deste sábado (3), no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, pela terceira rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Dado Oliveira, continua com 3 pontos e caiu para o terceiro lugar, com uma vitória e duas derrotas. E o time da casa foi a 4, assumindo a liderança e ainda com um jogo a menos.