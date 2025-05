Três cidades do Vale registram menor temperatura de SP; VEJA

As cidades de Campos do Jordão, São Luiz do Paraitinga e Taubaté estão entre as cinco do estado de São Paulo com a mais baixa temperatura registrada na manhã deste sábado (3), segundo levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Como aconteceu durante a semana, Campos do Jordão lidera a lista com 6,8°C nos termômetros, seguida de Barra do Turvo (10,3°C). São Luiz do Paraitinga marca 10,5°C, depois São Miguel Arcanjo (11,5°C) e Taubaté, com 12,8°C.