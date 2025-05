Motorista de acidente que matou Sandra em São José não tinha CNH

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A motorista do carro envolvido no grave acidente que matou Sandra Cristiane Gaia, 26 anos, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para guiar o veículo, segundo a Polícia Civil. A mulher de 35 anos colidiu com a moto da vítima em um cruzamento na região leste de São José dos Campos, na manhã de quinta-feira (1º).

Com o impacto da batida, Sandra foi encontrada em parada cardiorrespiratória no local do acidente. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da jovem mãe e esposa foi enterrado na manhã desta sexta-feira (2). Ela deixa marido e uma filha pequena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do carro subia pela rua Madre Teresa de Calcutá e, na rotatória, no intuito de acessar a rua Robson Custódio Machado, acabou colidindo com a moto de Sandra, provocando o acidente.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) como homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, quando não há intenção de matar. A autoridade policial entendeu pela investigação via inquérito policial para que “as condutas sejam individualizadas e haja um mínimo de justa causa para a persecução criminal”.