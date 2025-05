Morto no Vale, Matheus sonhava com prêmio de US$ 1 mi em rodeio

Depois da façanha de conseguir vaga para disputar a Festa do Peão de Barretos, maior rodeio do Brasil, Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, treinava com dedicação para alcançar o sonho de todo peão brasileiro: competir no “maior rodeio do mundo”, cujo prêmio é milionário.

Trata-se do ‘The American Rodeo’, o rodeio mais bem pago do mundo, com prêmio de US$ 1 milhão para o vencedor – mais de R$ 5 milhões na atual cotação do dólar. A polícia prendeu um dos suspeitos de envolvimento no caso (leia aqui).