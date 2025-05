Sorridente e amoroso, José Augusto morre no Vale aos 49 anos

Morreu nesta quinta-feira (1º), aos 49 anos, o comerciante José Augusto de Campos Almeida, de Jacareí. A causa da morte não foi divulgada. Segundo amigos, ele vinha enfrentando problemas de saúde.

O corpo de José Augusto está sendo velado no Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, nº 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida está marcada para esta quinta, das 12h às 16h, com cremação em seguida.