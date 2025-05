Na noite do último dia 15 de Abril, a Todeschini São José dos Campos abriu as portas para receber um seleto grupo de profissionais de Arquitetura para apresentar em primeira mão os novos lançamentos da marca

As novidades foram apresentadas pela Arquiteta Ana Claudia, da fábrica. O segundo e mais aguardado momento foi a apresentação do programa de relacionamento 'Lá Vou Eu', case de sucesso nacional, com a divulgação do Destino 2025 feito por vídeo pela diretora de Franquias Marlei Pena Vian, que por bom motivo não pôde estar presente pessoalmente.

Justamente por estar acompanhando outro grupo de Arquitetos em Mendonza na Argentina, destino América do Sul de 2024 ainda acontecerá este ano a viagem principal para Bali.