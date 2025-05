Justiça proíbe festival eletrônico em Jacareí por falta de alvará

A Justiça de Jacareí acatou pedido do Ministério Público e determinou a suspensão imediata do evento de música eletrônica “Baobá Festival – 7ª Edição”, previsto para os dias 3 e 4 de maio de 2025. A decisão liminar, proferida pela juíza Luciene de Oliveira Ribeiro, da 3ª Vara Cível, proíbe a realização da festa que estimava reunir cerca de 10 mil pessoas.

Segundo a ação civil pública, o evento seria realizado em área urbana, a menos de 200 metros de residências, o que poderia causar perturbação do sossego e impactar negativamente o trânsito local. A Prefeitura de Jacareí já havia negado a autorização para o festival com base no Decreto Municipal nº 348/2021, que regula a realização de eventos na cidade.