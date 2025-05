Um novo capítulo começa com saúde, esporte e parceria

Promover saúde, esporte e boas conexões: é com esse propósito que a AMZ Sports estreia no cenário de eventos esportivos. No dia 18 de maio realizaremos a Track&Field Experience Running – Etapa Fazenda Santa Margarida, nossa primeira corrida — e já começamos com o pé direito: uma proposta única, num dos cenários mais encantadores da região, com percurso em meio a vegetação de Joaquim Egídio, e com uma estrutura pensada para toda a família.

Não será só corrida. Será uma experiência completa! A largada e chegada acontecem na charmosa Fazenda Santa Margarida, cercada pela beleza da natureza e recheada de atrações: food trucks, lounges, espaço kids, massagens, banheiras de imersão no gelo, botas de compressão, flash tattoo, música, gravação do tempo de prova na medalha, sorteios de aparelhos de TV, cafeteiras, joias, exames diagnósticos de última geração e muito mais.