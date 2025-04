Acusado de ataque a assentamento do MST se entrega à polícia

Governo do Estado de São Paulo

Acusado de envolvimento no ataque ao assentamento Olga Benário, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Tremembé, em 10 de janeiro, Ítalo Rodrigues da Silva se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira (30), em Taubaté.

Ele estava foragido e tinha um mandado de prisão decretada pela Justiça. Acompanhado de advogado, Ítalo se apresentou na Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté. Ele, que nega a acusação, deve permanecer detido até passar por uma audiência de custódia e ser transferido para presídio na região.