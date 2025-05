Revap abre cadastro para 5.000 empregos; veja como concorrer

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou um serviço inédito de cadastro online de currículos voltado a exclusivamente para trabalhadores em busca em vagas temporárias na parada técnica da Revap (Refinaria Henrique Lage).

A ação, confirmada nesta semana, mira o acesso da população às oportunidades geradas pela manutenção programada da refinaria.