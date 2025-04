Entrega de uniforme escolar atrasará mais um mês em Taubaté

Atraso

A entrega dos uniformes escolares na rede municipal de ensino de Taubaté vai atrasar mais um mês. O ano letivo começou em 6 de fevereiro e, em março, o prefeito Sérgio Victor (Novo) chegou a anunciar que os itens estariam disponíveis em 10 de abril.

Prazo

O contrato com a Ecoplex foi assinado em 7 de fevereiro. A fornecedora teria 60 dias para entregar os uniformes, mas o prazo começou a contar apenas no dia 24 daquele mês, "após a empresa receber todas as informações necessárias (contrato, empenhos, amostras aprovadas e grade de tamanhos)", explicou a Prefeitura.