PF prende homem em Taubaté em ação contra tráfico internacional

O foco da operação é São Paulo por causa do Porto de Santos, de onde parte uma boa parte dessa droga aqui do Brasil para o exterior. Tanto que as prisões temporárias, aquelas que tem prazo de durar até 30 dias, estão na maioria no litoral de São Paulo. São 10 no Guarujá e outras seis em Santos.

As prisões preventivas, aquelas sem prazo, foram cumpridas no exterior: Estados Unidos, Itália e Paraguai.

Investigação.

A investigação iniciou-se a partir de uma comunicação do DEA – a agência americana de combate às drogas – de uma apreensão de três toneladas de cocaína em fevereiro de 2023, dentro um veleiro brasileiro, em alto mar próximo ao continente africano, com a abordagem feita pela Marinha Americana.