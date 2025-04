Após 4 dias desaparecido, menino Davi é encontrado com vida

Encontrado!

O menino Davi Vitor, de 12 anos, foi encontrado com vida após quatro dias desaparecido. O garoto havia sumido ao sair para andar de bicicleta no dia 24, em São Miguel Paulista (SP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Davi foi reconhecido por seguranças da Estação Vila Maria, que acionaram a polícia. O menino foi entregue para a mãe. Nas redes sociais, a família agradeceu o apoio no esforço para encontrar o filho.