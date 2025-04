Shopping investe R$ 30 mi para abrir loja em SJC com 200 empregos

O Shopping da Utilidade inaugura sua segunda loja em São José dos Campos na próxima quinta-feira (1º), com a geração de 200 empregos diretos e investimento de R$ 30 milhões.

Segundo os representantes do grupo, a nova unidade será a maior do Brasil com área de mais de 6 mil metros quadrados, 50 setores e cerca de 100 mil itens à venda.