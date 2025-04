Drones fazem papa Francisco ‘iluminar’ o céu em Aparecida

Drones iluminaram o céu de Aparecida com a silhueta do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21) da semana passada, aos 88 anos. A homenagem feita pelo Santuário Nacional de Aparecida ocorreu no último sábado (26), entre 21h e 23h30. No céu, segundo a Basílica, luzes recordam do papa como "expressão de amor, gratidão e saudades".

Foram utilizados 100 drones automatizados com tecnologia de sincronização de alta precisão que formaram cinco imagens simbólicas no céu: o papa abençoando uma criança, uma cruz, o Espírito Santo representado como uma pomba, a cena do papa em sua apresentação no dia da eleição e uma estrela cadente.